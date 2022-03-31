Події

10:52 31.03.2022

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

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Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

Президент України Володимир Зеленський закликав Австралію приєднатися до програми відновлення регіонів України, зокрема узбережжя Чорного та Азовського морів.

"Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих фахівців приєднатися до проєкту відновлення України. Взяти шефство над регіоном, містом або галуззю в нашій країні, які потребують відновлення. Ваша держава надала нашій такий спеціальний статусу країни-однодумця. Але ми не лише в думках споріднені, ми споріднені і в мріях. Тому я запрошую вашу країну придивитися до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст як Херсон, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни", - сказав він у відеозверненні до парламенту Австралії у четвер.

Він також закликав Австралію приєднатись до допомоги Україні озброєннями. "У вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як й інші зразки техніки та зброї, здатні посилити наші позиції", - сказав він.

"І я сподіваюся, що українська громада Австралії, наша міцна українська громада приєднається до цієї роботи. Підтримуватиме нас зараз так само, як і в попередні роки", - заявив Зеленський.

Теги: #австралiя #зеленський
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