Події

10:01 31.03.2022

Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

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Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Втрати особового складу у лавах російських військ із 24 лютого становлять приблизно 17 500 осіб, повідомляється Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу ЗСУ у фейсбуці, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.03 орієнтовно становлять: особового складу - 17 500 осіб, танків - 614 од., бойових броньованих машин - 1735 од., артилерійських систем - 311 од., РСЗВ- 96 од., засобів ППО - 54 од., літаків - 135 од., гвинтокрилів - 131 од., автомобільної техніки - 1201 од., кораблів/катерів - 7 од., цистерн із ПММ - 75, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.

Втрати спеціальної техніки - 22, пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рф #війна #втрати
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