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09:45 31.03.2022

Солдати з Південної Осетії відмовилися брати участь у війні РФ в Україні - розвідка

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Солдати з Південної Осетії відмовилися брати участь у війні РФ в Україні - розвідка

За даними української розвідки, у Росії продовжуються масові відмови військовослужбовців від участі у війні проти України, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Так, декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м. Цхинвал, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

За даними розвідки, 29 березня військовослужбовців організовано перемістили на військовий полігон "Кузьмінський" у Ростовській області, де з ними провів розмову заступник командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи, проте його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

Також 29.03.2022 від участі в бойових діях на території України відмовилася понад половина особового складу однієї з рот 18-ї мотострілецької дивізії (м. д. Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11-го армійського корпусу Берегових військ Західного військового округу ЗС РФ, передові позиції якого перебувають районі м. Ізюм Харківської області України", - зазначається у повідомленні.

Керівництво Росії намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, які відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов змушене обмежуватись дисциплінарними стягненнями. Причиною є страх перед можливим розголосом реальних настроїв у військах та бунтів у військових частинах.

"Для показового публічного покарання було ухвалено рішення притягнути до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН "Пластун" Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип під час вибору", - уточнює розвідка.

Теги: #відмова #солдати #південна_осетія
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