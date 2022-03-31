Події

08:56 31.03.2022

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

Із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 148 дітей, поранено 232 дитини, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8 годину 31 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 148 дітей та постраждали 232 дитини", - написала омбудсмен у телеграм-каналі у четвер.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
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