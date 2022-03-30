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22:38 30.03.2022

Глава МЗС Бербок: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

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Глава МЗС Бербок: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, однак після завершення воєнних дій повідомляють німецькі ЗМІ.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантують безпеку Україні – ІФ) і дасть гарантії", - сказала Бербок у програмі Menschen bei Maischberger на телеканалі ARD.

Проте гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій, наголосила міністр.

Як повідомлялося, 29 березня Україна виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки, який передбачатиме статтю, аналогічну статті 5 Статуту НАТО.

 

Теги: #україна #німеччина #гарантії
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