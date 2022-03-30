Українські військові відбили три атаки РФ на східному напрямку, знищили 46 одиниць техніки ворога - Міноборони

У середу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові відбили три атаки ворога, знищили 46 одиниць техніки, повідомило Міністерство оборони України.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували вчиняти наступальні дії. Так, 30 березня, українські воїни відбили три атаки ворога", - йдеться у повідомленні на каналі Міноборони у телеграмі у середу.

У результаті боїв було знищено до 200 осіб особового складу, 7 танків, 2 бронетранспортери, 11 бойових машин піхоти, 1 бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, мінометів, 4 реактивні системи залпового вогню, 9 артилерійських танків, 1 БПЛА.