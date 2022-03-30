Події

22:14 30.03.2022

Домовленості G7 про оплату газу РФ тільки доларами та євро залишаються в силі – Шольц за підсумками розмови з Путіним

1 хв читати
Домовленості G7 про оплату газу РФ тільки доларами та євро залишаються в силі – Шольц за підсумками розмови з Путіним

Домовленість країн G7, що оплата за постачання російських енергоносіїв здійснюватиметься лише в євро або доларах, як і передбачено договорами, залишається чинною, йдеться у пресрелізі уряду ФРН за підсумками телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца із президентом РФ Володимиром Путіна, проведеної в середу з ініціативи останнього.

Згідно з пресрелізом, Путін поінформував про підписаний закон, згідно з яким з 1 квітня постачання газу мають оплачуватись у рублях, проте наголосив у розмові, що для європейських договірних партнерів нічого не зміниться.

"Платежі, як і раніше, здійснюватимуться виключно в євро і переводитимуться в звичайному режимі в Газпромбанк, на якого санкції не поширюються. Потім банк конвертує гроші в рублі", - зазначили в уряді Німеччини.

"Канцлер Шольц НЕ (виділено великими в пресрелізі – ІФ) погоджувався на цю процедуру в розмові, а лише запросив письмову інформацію для більш точного розуміння процедури", – зазначено в повідомленні, оскільки з пресрелізу російської сторони, що вийшов раніше, могла скластися протилежна думка.

Теги: #газ #росія #німеччина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 30.03.2022
Глава МЗС Бербок: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

Глава МЗС Бербок: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

22:05 30.03.2022
Молдова платитиме за російський газ у євро та рублях, ціна газу у квітні буде майже вдвічі вищою, ніж у березні

Молдова платитиме за російський газ у євро та рублях, ціна газу у квітні буде майже вдвічі вищою, ніж у березні

21:47 30.03.2022
Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

20:22 30.03.2022
Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

20:11 30.03.2022
МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

17:56 30.03.2022
Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

12:53 30.03.2022
Естонія пропонує відновлювати Україну на гроші, одержані Росією за енергоносії

Естонія пропонує відновлювати Україну на гроші, одержані Росією за енергоносії

11:48 30.03.2022
Франція передбачила всі сценарії, зокрема можливість припинення постачання газу з РФ – міністр

Франція передбачила всі сценарії, зокрема можливість припинення постачання газу з РФ – міністр

07:38 30.03.2022
Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

07:30 30.03.2022
У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відбили три атаки РФ на східному напрямку, знищили 46 одиниць техніки ворога - Міноборони

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Влада Словаччини вимагає від РФ скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб - ЗМІ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня для виконання технічних робіт

На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

Окупанти обстріляли завод у Новомосковську, жертв немає

Прем'єр-міністр Словенії підтримав відправку ЗРК С-300 до України

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1 189 цивільних, ще 1 901 поранений

Українські військові відбили три атаки РФ на східному напрямку, знищили 46 одиниць техніки ворога - Міноборони

Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

У Мар'їнці окупанти використали фосфорні снаряди

У результаті ворожого авіаудару у Слобожанському на Харківщині загинула мама з дитиною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА