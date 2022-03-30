Домовленості G7 про оплату газу РФ тільки доларами та євро залишаються в силі – Шольц за підсумками розмови з Путіним

Домовленість країн G7, що оплата за постачання російських енергоносіїв здійснюватиметься лише в євро або доларах, як і передбачено договорами, залишається чинною, йдеться у пресрелізі уряду ФРН за підсумками телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца із президентом РФ Володимиром Путіна, проведеної в середу з ініціативи останнього.

Згідно з пресрелізом, Путін поінформував про підписаний закон, згідно з яким з 1 квітня постачання газу мають оплачуватись у рублях, проте наголосив у розмові, що для європейських договірних партнерів нічого не зміниться.

"Платежі, як і раніше, здійснюватимуться виключно в євро і переводитимуться в звичайному режимі в Газпромбанк, на якого санкції не поширюються. Потім банк конвертує гроші в рублі", - зазначили в уряді Німеччини.

"Канцлер Шольц НЕ (виділено великими в пресрелізі – ІФ) погоджувався на цю процедуру в розмові, а лише запросив письмову інформацію для більш точного розуміння процедури", – зазначено в повідомленні, оскільки з пресрелізу російської сторони, що вийшов раніше, могла скластися протилежна думка.