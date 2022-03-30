Події

20:42 30.03.2022

Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня

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Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня

З 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

“Мистецтво - це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран. Їх українці отримали так багато, що годі й полічити. Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура - це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.

"Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку", - зазначили у відомстві.

Мінкультури наголошує, що події в закладах культури та мистецтва відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану.

"У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві також нагадали про дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню COVID-19.

Теги: #культура #робота #відновлення
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