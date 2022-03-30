Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

Прем'єр Італії Маріо Драґі під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав домогтися припинення вогню в Україні та висловив готовність сприяти мирному врегулюванню, повідомляє у середу канцелярія італійського лідера.

"У центрі уваги виявився переговорний процес між РФ та Україною. Прем'єр Драґі наголосив на важливості досягнення якнайшвидше припинення вогню, щоб захистити мирне населення і дати імпульс переговорам", - йдеться в повідомленні.

"Прем'єр заявив про готовність італійського уряду сприяти процесу мирного врегулювання за умови ясних ознак деескалації з боку Росії", - наголошується у ньому.

У канцелярії наголосили, що "президент Путін розповів про систему оплати російського газу в рублях. Обидва лідери домовилися продовжити контакти".