Події

20:22 30.03.2022

Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

1 хв читати
Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

Прем'єр Італії Маріо Драґі під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав домогтися припинення вогню в Україні та висловив готовність сприяти мирному врегулюванню, повідомляє у середу канцелярія італійського лідера.

"У центрі уваги виявився переговорний процес між РФ та Україною. Прем'єр Драґі наголосив на важливості досягнення якнайшвидше припинення вогню, щоб захистити мирне населення і дати імпульс переговорам", - йдеться в повідомленні.

"Прем'єр заявив про готовність італійського уряду сприяти процесу мирного врегулювання за умови ясних ознак деескалації з боку Росії", - наголошується у ньому.

У канцелярії наголосили, що "президент Путін розповів про систему оплати російського газу в рублях. Обидва лідери домовилися продовжити контакти".

 

 

Теги: #італія #росія #премєр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 30.03.2022
МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

07:38 30.03.2022
Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

07:30 30.03.2022
У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

06:29 30.03.2022
США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

06:17 30.03.2022
Питання про зняття санкцій не може порушуватися, доки не закінчиться війна і ми не повернемо своє

Питання про зняття санкцій не може порушуватися, доки не закінчиться війна і ми не повернемо своє

22:03 29.03.2022
Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

21:18 29.03.2022
Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

21:03 29.03.2022
Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

20:59 29.03.2022
Уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні

Уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні

08:28 29.03.2022
ЄБРР закриє офіси в Москві та Мінську

ЄБРР закриє офіси в Москві та Мінську

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Влада Словаччини вимагає від РФ скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб - ЗМІ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

ОСТАННЄ

Терехов закликає харківський бізнес поступово повертатися до роботи

На Харківщині ЗС України тіснять ворога на Дергачівському та Роганському напрямках, Ізюм залишається найкритичнішою точкою

Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня

Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами Києва стали Виноградар та Оболонь

Данілов анонсував нові санкції РНБО проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському ВПК

Телескоп Hubble виявив найвіддаленішу від Землі доступну для огляду зірку

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Так звана Південна Осетія готується увійти до складу РФ

"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець

На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА