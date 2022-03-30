Події

19:15 30.03.2022

На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

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На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

У Харківській області підрозділи ДСНС протягом дня 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, які здебільшого спричинили ворожі обстріли.

"Більшість пожеж були викликані ворожими обстрілами. Найбільші з них сталися у Київському районі Харкова та Ізюмському і Харківському районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, в одному з житлових комплексів Харкова горіло 3 багатоквартирні будинки, загальна площа пожежі склала близько 2 тис.кв.м. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району області рятувальники відшукали тіла 2 людей, одна з яких – дитина.

Рятувальники також здійснили 8 виїздів на надзвичайні події.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли
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