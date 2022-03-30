Влада Словаччини вимагає від РФ скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб - ЗМІ

Влада Словаччини наказала скоротити російський дипломатичний корпус у країні на 35 осіб, повідомив представник МЗС країни Юрай Томага в середу.

"Словаччина скоротить чисельність власників російських дипломатичних паспортів на 35 осіб. Це максимальна кількість за весь час присутності в країні російської дипмісії", - наводять його слова словацькі ЗМІ.

Представник МЗС Словаччини зазначив, що заходи вжито у рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини.