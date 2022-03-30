Члени української переговорної групи продовжують свою роботу в Туреччині, заплановано зустрічі з турецькими чиновниками - Арахамія

Російська делегація залишила Туреччину, члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном, повідомив голова фракції "Слуга народу" та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Зокрема, 30 березня заплановано зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері. Після цього, сьогодні ж, представники нашої делегації повернуться до України", - написав він у телеграм-каналі.