Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

Практично на всій території України вночі були сирени про повітряну тривогу, обстріл Чернігова, Хмельницької області, над Києвом збито кілька ракет, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Поки що говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на київському та чернігівському напрямках, на жаль, не доводиться", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Він уточнив: "У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Наразі ситуація уточнюється".

За словами Денисенка, на Київщині фактично всю ніч можна було чути бойові дії на території Приірпіння.

"Можна говорити про те, що певні частини та техніка виходять на територію Білорусі. Це більше схоже на ротацію та зализування ран, ніж на реальне зупинення бойових дій", - наголосив радник голови МВС.