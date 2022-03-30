Російські окупанти влаштували провокацію на Сумщині та спалили пункт пропуску Рижівка

Російський окупанти влаштували заздалегідь сплановану провокацію на Сумщині та спалили пункт пропуску Рижівка, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні (29 березня – ІФ) відбулася провокація у пункті пропуску Рижівка, Сумська область. Там орки встановили свій БТР на кордоні, а самі його підірвали. І це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоча вони це зробили самостійно, і нібито для того, щоб помститися українцям, вони спалили український пункт пропуску на кордоні з орками", – прокоментував глава ОВА у своєму відеозверненні.