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07:17 30.03.2022

Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

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Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

Група американських сенаторів просить прискорити постачання військової допомоги Україні та повідомити кількість переданого озброєння Києву з 24 лютого, повідомляє The Hill.

"Зобов'язання Америки перед Україною та нашими союзниками з НАТО вимагають, щоб ми прискорили постачання зброї та спорядження нашим союзникам та партнерам", - цитує видання листа сенаторів раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану.

Двопартійна група сенаторів також просить надати детальну інформацію про військову допомогу, яку США та країни-союзники направили Україні 24 лютого.

Під листом підписалося 25 сенаторів від двох партій.

Тим часом представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила виданню, що постачання допомоги Україні здійснюються щодня.

"За останні три тижні Сполучені Штати надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько $350 млн. Ми також сприяємо постачанням додаткової допомоги від наших союзників та партнерів - щонайменше 30 країн надали Україні допомогу у гарантуванні безпеки з початку вторгнення", - додала прессекретар.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #сенатори
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