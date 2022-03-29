Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

Президент США Джо Байден у вівторок не став давати оцінку оголошеному РФ рішенню провести деескалацію на Київському та Чернігівському напрямках в Україні, заявивши, що Вашингтон продовжить постачання Києву засобів захисту.

"Ми подивимося. Я не буду нічого пророкувати, поки не бачу, які їх (Росії - ІФ) дії", - сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати це рішення РФ.

При цьому він нагадав про переговори Росії та України, що відбулися в Стамбулі.

"Ми з'ясуємо, що вони (Росія – ІФ) роблять, але тим часом ми продовжимо зберігати потужні санкції, ми продовжимо надавати Україні засоби захищати себе і ми продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається", – зазначив Байден.