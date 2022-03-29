Події

11:17 29.03.2022

Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, жертв немає

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Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, жертв немає

Російські окупаційні війська завдали кількох ракетних ударів по території Дніпропетровської області, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району", - написав Резніченко в телеграмі станом на 10:50.

Водночас, за його словами, загиблих унаслідок ракетних ударів вдалося уникнути.

Теги: #удар #дніпропетровська_область #ракетний
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