Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, жертв немає

Російські окупаційні війська завдали кількох ракетних ударів по території Дніпропетровської області, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району", - написав Резніченко в телеграмі станом на 10:50.

Водночас, за його словами, загиблих унаслідок ракетних ударів вдалося уникнути.