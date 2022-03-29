За добу харківські рятувальники 19 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, половина з яких - на ліквідацію пожеж, викликаних обстрілами.

"Найбільшого обстрілу за минулу добу ворог завдав по житловим масивам Київського району Харкова, де сталося 9 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де одразу палало 7 житлових приватних будівель. Також протягом доби підрозділи служби порятунку залучалися до гасіння 3 пожеж , викликаних обстрілами, у Чугуївському районі області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники також виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах (13 разів), для допомоги населенню (2 рази), а також на ліквідацію спалахів у приватному секторі, які сталися з інших причин, не пов'язаних із обстрілами (4 рази).

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Вони знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів.