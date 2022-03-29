Події

08:16 29.03.2022

Уряд Японії домагатиметься від своїх компаній відмовитися від оплати за російський газ у рублях

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Уряд Японії домагатиметься від своїх компаній відмовитися від оплати за російський газ у рублях

Японський уряд запропонує японським компаніям, які закуповують російські енергоносії, не виконувати вимогу Росії про здійснення платежів у рублях, заявив журналістам генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

"Відповідно до домовленостей "великої сімки", ми попросили японські компанії не погоджуватися на такі вимоги", - сказав він під час брифінгу.

За словами чиновника, йому не відомо про деталі контрактів японських компаній із російськими продавцями зрідженого природного газу, і чи можуть вони виконувати російські вимоги.

 

 

Теги: #газ #японія #росія #рублі
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