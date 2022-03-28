Події

22:33 28.03.2022

Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

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Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо співпрацю у сфері оборони та санкційного тиску на Росію, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України.

"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сфері оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - написав він у твіттері.

 

Теги: #канада #зеленский #трюдо
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