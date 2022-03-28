Події

18:41 28.03.2022

Україні потрібні серйозні системи ПРО та літаки п'ятого покоління - Буданов

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Україні потрібні серйозні системи ПРО та літаки п'ятого покоління - Буданов

Україна здатна довго протриматися в протистоянні з РФ, незважаючи на величезні ресурси останньої, однак потребує військової допомоги, зокрема сучасної авіації та систем протиповітряної та протиракетної оборони, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація", - сказав Буданов в інтерв'ю військовому виданню Coffee or Die, цитати з якого наведено на сторінці ГУР у фейсбуці у понеділок.

Одночасно особливу увагу він приділив потребам України в літаках п'ятого покоління. "Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків", - наголосив Буданов.

Відповідаючи запитання про перспективи війни з РФ, начальник ГУР висловив обережний оптимізм і відзначив низький моральний дух окупантів. "Коли я розмовляв з багатьма полоненими, ми чуємо абсолютно відверті відповіді. Вони не знають, що відбувається і що вони тут роблять. Ми не можемо назвати їх високомотивованими. Я б сказав, що це головна причина нашого успіху. Але є й інші фактори", - сказав він.

За словами Буданова, це іноземці, які відгукнулися на заклик президента України Володимира Зеленського та долучилися до захисту України у складі Іноземного легіону, а також українські партизани, що воюють проти російських загарбників.

 

Теги: #буданов #гур_міноборони
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