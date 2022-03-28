Зеленський назвав перемогою у війні проти РФ порятунок якнайбільше життів українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає перемогою України у війні проти Росії порятунок якнайбільше життів українців.

"Перемога - це можливість врятувати якнайбільше життів. Так, щоб врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою - це просто територія. Я не знаю, як довго продовжиться війна, але ми боротимемося до останнього міста, яке у нас є", - заявив Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist.

При цьому він наголосив, що Україна у цій війні обов'язково переможе. "Це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу", - додав президент, зазначивши, що "його завдання - дати сигнал, щоб люди знали, як діяти".

"Ми всі поранені і поранені однаково. Моє рішення залишитися було моїм сигналом людям про те, як ми маємо реагувати на напад. Про те, як розпочалася війна, і чим вона закінчиться. Це закінчиться тим, що ми все ще стоятимемо тут і захищатимемося", - сказав він.

"Ви лише подивіться на людей у Херсоні, які махали руками посеред вулиці, щоб зупинити танки. Вони вирішили встати і зробити це з власної волі. Я не міг наказати їм не робити цього чи кидатися під гусениці танків. Я залишусь із цими людьми до кінця", - додав президент.

Відповідаючи на запитання, як можна здобути перемогу, одночасно рятуючи життя людей і країну, Зеленський наголосив, що "це важке завдання, однак у ньому важливо не те, що цей вибір є хорошим чи поганим, а те, що рішення ухвалюється разом із народом".