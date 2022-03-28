Події

11:38 28.03.2022

Міноборони Туреччини повідомило про нейтралізацію міни в Чорному морі поблизу кордону з Болгарією

1 хв читати
Міноборони Туреччини повідомило про нейтралізацію міни в Чорному морі поблизу кордону з Болгарією

Міноборони Туреччини повідомило про виявлення та нейтралізацію міни у Чорному морі біля берегів населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією, повідомляють у понеділок турецькі ЗМІ.

"Турецькі команди підводної оборони убезпечили та нейтралізували морську міну, знайдену біля узбережжя Ігнеади неподалік кордону з Болгарією", - наводить турецький канал TRT заяву Міноборони.

Раніше агентство "Анадолу" повідомило, що до зони події було направлено групу морських спецпризначенців.

Наприкінці минулого тижня Міноборони вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".

Теги: #міна #чорне_море
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 26.03.2022
Міноборони Туреччини нейтралізувало схожий на міну предмет у Босфорі

Міноборони Туреччини нейтралізувало схожий на міну предмет у Босфорі

19:37 19.03.2022
Росія намагається окупувати не лише сухопутну територію України, а й акваторію Чорного та Азовського морів

Росія намагається окупувати не лише сухопутну територію України, а й акваторію Чорного та Азовського морів

18:19 26.02.2022
В акваторії Чорного моря збито російський винищувач Су-30 - командування Повітряних сил ЗСУ

В акваторії Чорного моря збито російський винищувач Су-30 - командування Повітряних сил ЗСУ

16:36 26.02.2022
Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

15:59 26.02.2022
Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

21:08 14.02.2022
Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться - міністр інфраструктури України

Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться - міністр інфраструктури України

11:17 14.02.2022
Частину запланованих суднозаходів у порти України цього тижня буде відкладено або скасовано через дії Росії в Чорному морі - співвласник TIS

Частину запланованих суднозаходів у порти України цього тижня буде відкладено або скасовано через дії Росії в Чорному морі - співвласник TIS

07:34 12.02.2022
Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

12:07 10.02.2022
МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

07:49 10.02.2022
Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, завдали ударів по передмістях Ніжина

Основні пожежі в ЧАЕС загашені, великих займань немає - радник глави МВС

Кількість країн, які звернулися до МКС у зв'язку зі злочинами РФ в Україні, зросла до 42 – міністр

В Україні 143 дитини загинули через збройну агресію РФ, ще 216 поранено

ОСТАННЄ

У Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і закінчуватиметься на годину раніше - Кличко

Через бойові дії під Києвом на правому березі столиці знову частина будинків без електроенергії

За три тижні березня в Україну завезено майже 150 тис. тонн гуманітарної допомоги – ОП

"АТБ" запустила пряме імпортне постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії й Туреччини

"Нова пошта" відновила доставку в Молдову

Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

Втрати противника з початку війни становлять приблизно 17 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, завдали ударів по передмістях Ніжина

Основні пожежі в ЧАЕС загашені, великих займань немає - радник глави МВС

ПС ЗСУ знищили 9 повітряних об'єктів окупантів минулої доби

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА