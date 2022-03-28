Події

11:27 28.03.2022

Через бойові дії під Києвом на правому березі столиці знову частина будинків без електроенергії

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Через бойові дії під Києвом на правому березі столиці знову частина будинків без електроенергії

Через бойові дії поблизу Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні Гори та Пуща-Водиця, повідомляє Київська державна військова адміністрація (КМВА).

"Через бойові дії біля Києва знову пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків на правому березі. Енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні КДВА, розміщеному в понеділок у телеграм-каналі.

У повідомленні уточнюється, що пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні Гори та Пуща-Водиця.

"Загалом – 82 тис. 000 абонентів, які 26 березня вже відключалися через обстріли", - ідеться у повідомленні.

За інформацією київської влади, відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне виконання аварійно-відновлювальних робіт, у ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше сім бригад енергетиків.

Крім того, як повідомляють у міськадміністрації, на території правобережної частини Києва протягом дня можливий знижений тиск води. "Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключено", - йдеться у повідомленні.

Теги: #київ #знеструмлення #правий_берег
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