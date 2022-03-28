Кількість країн, які звернулися до МКС у зв'язку зі злочинами РФ в Україні, зросла до 42 – міністр

У разі визнання Міжнародним кримінальним судом (МКС) воєнних злочинів російських військ причетних до них можуть затримати в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду, заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже проводиться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви та підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі", – пояснив Малюська, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

Він наголосив, що в разі вироку МКС дипломатичні паспорти російських політичних і військових лідерів, скоріш за все, їм не допоможуть – вони будуть затримані, передані до Гааги й отримають позбавлення волі.

"Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - упевнений міністр.

Як повідомлялося, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що після звернення 39 держав-членів суду МКС розпочинає повномасштабне розслідування злочинів, пов'язаних із військовою агресією РФ проти України. Пізніше кількість країн, що звернулися до суду, зросла до 41.

Крім того, в Міжнародному суді ООН 7 березня розпочалися публічні слухання "Обвинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ)".

Компетенція суду ООН стосується притягнення до відповідальності держав, а МКС притягує до відповідальності конкретних осіб, пояснювала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.