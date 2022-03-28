В Україні 143 дитини загинули через збройну агресію РФ, ще 216 поранено

143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях ", - повідомив Офіс генпрокурора.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 навчальні заклади. 74 із них зруйновані вщент. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - зазначено в повідомленні.