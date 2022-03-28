За добу в зоні ООС рятувальниками ліквідовано сім пожеж, виявлено 55 вибухонебезпечних предметів

Минулої доби неділі, 27 березня, у зоні проведення ООС рятувальниками ДСНС було здійснено 25 виїздів для ліквідації наслідків бойових дій, 7 пожеж загашено. Піротехніки виявили 55 вибухонебезпечних предметів, повідомили в штабі ООС.

"Протягом минулої доби підрозділами ДСНС, що входять до угруповання Об'єднаних сил, здійснено 25 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 7 пожеж, що виникли в результаті обстрілів цивільної інфраструктури російськими терористичними військами. Було виявлено 55 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в фейсбук в ніч на понеділок.

Зазначається, що відпрацьовано 11 залучень піротехнічних розрахунків:

Донецька область у Покровську, Максимільянівці, Нагнівцях, Авдіївці, Петропавлівці, Нью-Йорку та Нелипівці.

Луганська область у Лисичанську.

Також рятувальники 7 разів залучалися для надання допомоги населенню:

- підвезення води до Лисичанська та Золотого-2;

- підвезення гуманітарної допомоги до Сєверодонецька, Оріхового, Лисичанська.

"Наразі в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропостачання. Без електроживлення залишається насосна станція третього підйому каналу Сіверський Донець-Донбас; без водопостачання залишилося 37 923 мешканців. Зокрема, в Торецьку (28 336 мешканців), Залізному (2899 мешканців), Північному ( 5768 жителів), Південному (750 жителів), Щербинівці (170 жителів), 12 дитячих садків, 15 соціального обслуговування, 18 котелень (Торецьк, Північне), - також зупинено 5 котелень, без теплопостачання залишилося 77 будинків, 4899 мешканців. населених пунктах Торецьк, Залізне, Північне, Південне та Щербинівка.

Крім того, 27 березня 2022 року проведено евакуацію населення в Донецькій області - 19 осіб з Новогродівки, Авдіївки та Очеретиного; в Луганській області – 513 осіб з Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та Попасної.

"Загалом у період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 15463 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 5839 осіб", – підсумували у штабі ООС.