За 12 днів до Запоріжжя прибули понад 46,5 тис. біженців – секретар міськради

До Запоріжжя за добу прибули ще понад 6,5 тис. людей, які рятуються від війни, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За дванадцять днів у нашому місті зустріли 46 575 людей. Серед них 12 512 дітей", - написав Куртєв у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що у Запоріжжі біженці отримують необхідну допомогу – місця для проживання, харчування, речі першої необхідності, а також професійну медичну та психологічну допомогу.