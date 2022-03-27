В Одеській області збили дві російські ракети

Уранці в неділю, 27 березня, російські війська випустили дві ракети по Одеській області, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Уранці 27 березня окупанти запустили дві ракети по Одеській області, але жодна не влучила в ціль. Система оборони Одеської області налаштована чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника, заявили в оперативному командуванні "Південь", - зазначається в повідомленні в Facebook.

Зазначається, що обстрілами окупанти намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги і чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів.