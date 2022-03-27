Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon у зв'язку з тим, що вони не виходять з ринку Росії.

"Судячи з усього, втрати робочих місць в Росії важливіші, ніж втрати життів в Україні. Якщо Auchan ігнорує 139 українських дітей, убитих протягом цього місяця російського вторгнення, давайте проігноруємо Auchan і всю їхню продукцію. Бойкот Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon", - написав Кулеба в Twitter в неділю.