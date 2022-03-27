Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня підскочив на 15% – Держприкордонслужба
Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня становив понад 76 тис., що на 10 тис., або 15% більше, ніж днем раніше, й основне зростання було забезпечено за рахунок збільшення кількості тих, хто в'їхав в Україну, повідомила Держприкордонслужба.
За її даними, держкордон з України до ЄС та Молдови 26 березня перетнули понад 49 тис. осіб порівняно з 45 тис. днем раніше – це найвищий показник за тиждень.
Відомство уточнило, що на Польщу припало близько 61% тих, хто виїхав, що трохи нижче за середні значення.
За даними Держприкордонслужби, потік тих, хто в'їжджає в Україну, 26 березня підскочив до 27 тис. після 21 тис. попереднього дня – це найвищий показник від початку війни. Зокрема, громадян України в'їхало понад 22 тис. "Переважна більшість – чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося близько 442 тис. наших співвітчизників", – зазначила Держприкордонслужба.
Вона нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.
Держприкордонслужба також повідомила, що за минулу добу значно зросла й кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – до більше ніж 900 порівняно з 600-750 протягом поточного тижня.
За даними УВКБ ООН на 13:00 26 березня, загалом Україну від початку війни залишили 3,78 млн осіб, з них Польща прийняла 2,24 млн, Румунія та Молдова – 648,25 тис., Угорщина – 349,11 тис., Словаччина – 267,7 тис., Росія – 271,25 тис., Білорусь – 6,34 тис.
Пасажиропотік через західний кордон України, тис.
|Дата
|з України
|зокрема в Польщу
|в Україну
|зокрема українці
|кількість авто
|26.3
|49
|30
|27
|22
|16
|25.3
|45
|31
|21
|18
|14
|24.3
|43
|28
|19
|16
|13
|23.3
|43
|28
|19
|16
|13
|22.3
|45
|30
|18
|15
|12
|21.3
|42
|29
|17
|14
|11
|20.3
|47
|30
|20
|17
|14
|19.3
|50
|45
|21
|17
|14
|18.3
|50
|32
|19
|15
|13
|17.3
|55
|33
|18
|15
|14
|16.3
|69
|47
|17
|14
|14
|15.3
|75
|52
|16
|13
|13
|14.3
|71
|48
|15
|13
|13
|13.3
|62
|41
|17
|14
|15
|12.3
|77
|51
|19
|14
|15
|11.3
|75
|49
|18
|15
|14
Дані: Держприкордонслужба