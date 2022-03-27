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11:05 27.03.2022

Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня підскочив на 15% – Держприкордонслужба

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Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня підскочив на 15% – Держприкордонслужба

Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня становив понад 76 тис., що на 10 тис., або 15% більше, ніж днем раніше, й основне зростання було забезпечено за рахунок збільшення кількості тих, хто в'їхав в Україну, повідомила Держприкордонслужба.

За її даними, держкордон з України до ЄС та Молдови 26 березня перетнули понад 49 тис. осіб порівняно з 45 тис. днем раніше – це найвищий показник за тиждень.

Відомство уточнило, що на Польщу припало близько 61% тих, хто виїхав, що трохи нижче за середні значення.

За даними Держприкордонслужби, потік тих, хто в'їжджає в Україну, 26 березня підскочив до 27 тис. після 21 тис. попереднього дня – це найвищий показник від початку війни. Зокрема, громадян України в'їхало понад 22 тис. "Переважна більшість – чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося близько 442 тис. наших співвітчизників", – зазначила Держприкордонслужба.

Вона нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Держприкордонслужба також повідомила, що за минулу добу значно зросла й кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – до більше ніж 900 порівняно з 600-750 протягом поточного тижня.

За даними УВКБ ООН на 13:00 26 березня, загалом Україну від початку війни залишили 3,78 млн осіб, з них Польща прийняла 2,24 млн, Румунія та Молдова – 648,25 тис., Угорщина – 349,11 тис., Словаччина – 267,7 тис., Росія – 271,25 тис., Білорусь – 6,34 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема українці кількість авто
26.3 49 30 27 22 16
25.3 45 31 21 18 14
24.3 43 28 19 16 13
23.3 43 28 19 16 13
22.3 45 30 18 15 12
21.3 42 29 17 14 11
20.3 47 30 20 17 14
19.3 50 45 21 17 14
18.3 50 32 19 15 13
17.3 55 33 18 15 14
16.3 69 47 17 14 14
15.3 75 52 16 13 13
14.3 71 48 15 13 13
13.3 62 41 17 14 15
12.3 77 51 19 14 15
11.3 75 49 18 15 14

Дані: Держприкордонслужба

Теги: #держприкордонслужба #пасажиропотік
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