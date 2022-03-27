На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької області, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На Донеччині за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя евакуація буде особистим транспортом, автобусами евакуація здійснюватиметься за маршрутом Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору без змін.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне-Бахмут евакуація здійснюватиметься з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу в Рубіжному.