Події

09:27 27.03.2022

На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

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На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької області, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На Донеччині за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя евакуація буде особистим транспортом, автобусами евакуація здійснюватиметься за маршрутом Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору без змін.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне-Бахмут евакуація здійснюватиметься з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу в Рубіжному.

 

Теги: #евакуація #верещук
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