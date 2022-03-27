27 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 32 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 32 RUSSIAN AGRESSION

27 березня на планеті відзначають День театру, в Україні – День нефролога, у Великій Британії – День матері, а в Японії свято цвітіння сакури. Ще сьогодні у США відбудеться 94 церемонія вручення кінопремії "Оскар". За народним календарем – Венедиктів день.

Ще 27 березня 1841 року була випробувана перша парова пожежна машина. У 1893 годинникова фірма Longines зареєструвала власний логотип. А в 1990 році в Лондоні відкрився музей Шерлока Холмса.

Всесвітній день театру

Планета святкує Всесвітній день театру. Це свято у всіх країнах проходить під девізом "Театр як засіб зміцнення миру та взаєморозуміння між народами". Відомо, що перша театральна постановка відбулася в Єгипті в 2500 році до н. е., сюжетом слугували образи єгипетської міфології - історії бога Осіріса.

День нефролога

Своє професійне свято "День нефролога" українські лікарі-нефрологи відзначають 27 березня. Нефрологія представляє сферу медицини, яка вивчає функції та хвороби нирок, діагностику хвороб нирки та їх лікування.

Перші кроки в становленні нефрології як науки відбулись ще на початку ХІХ століття і пов'язані з ім'ям англійського лікаря Брайта. В окрему клінічну спеціальність нефрологія виділилася у 60-х роках ХХ століття.

Свято цвітіння сакури

В Японії – Свято цвітіння сакури – Ханамі. Звичай милування квітами зародився у VII столітті нашої ери при імператорському дворі та згодом охопив усю державу. За традицією японці з родинами приходять у місця, де росте сакура, і милуються розквітлими деревами, влаштовують пікніки на природі.

День матері у Великій Британії

День матері у Великій Британії своїм корінням сягає вікторіанських часів, коли діти в досить ранньому віці працювали далеко від дому, а гроші, зароблені ними, надсилалися до сімейного бюджету. Лише один день на рік дітям дозволялося провести вдома разом із батьками. Зазвичай вони приносили матерям і бабусям невеликі подарунки – букетики квітів або свіжі яйця. Сьогодні британські діти у цей день дарують мамам квіти і виконують за них хатню роботу.

Перше вшановування матері сягає корінням до давньогрецького весняного фестивалю на честь богині Реї, дружини Кроноса і матері численних богів і богинь. А близько 250 року до нашої ери в Римі почали проводити церемонії, які славлять іншу матір-богиню під назвою Кібела. Ці релігійні римські святкування тривали три дні – з 15 до 18 березня.

Вручення кінопремії "Оскар"

Головна національна кінопремія США "Оскар" є найстарішою премією у світі в сфері медіа та однією зі значущих нагород у світовому кінематографі. Її особливість у тому, що, на відміну від більшості кінофестивалів, "Оскари" вручають за результатами загального голосування членів Кіноакадемії, а не на вибір журі. Кандидати на нагородження висуваються колегами з кіноіндустрії, а ось володарі премії визначаються таємним голосуванням членів Кіноакадемії, яких станом на 2019 рік було понад 8000 осіб, розділених на 17 гільдій.

Кожна гільдія голосує за своєю категорією (актори обирають кращих актрису та актора, сценаристи – кращого сценариста тощо). Але для деяких номінацій створюються спеціальні групи голосування поза Кіноакадемією, а всі разом вони голосують лише за однією категорією – "краща картина". Імена переможців тримають у таємниці до урочистої церемонії вручення "Оскарів".

Свою історію премія веде з 1929 року, хоча Оскаром її назвали в 1939 році, а спочатку вона називалася Academy Awards, і була задумана главою американської кіностудії MGM Луїсом Маєром. Він же, двома роками раніше, став одним із засновників Американської академії кінематографічних мистецтв та наук поряд із іншими кінопромисловцями та керівниками голлівудських кіностудій.

Перша церемонія вручення кінопремії цієї Кіноакадемії відбулась 16 травня 1929 року в Лос-Анджелесі. Відтоді правила вручення, голосування та навіть список номінацій постійно змінювалися. Сьогодні церемонія вручення транслюється у десятках країн світу у прямому ефірі, а до 1953 року вона транслювалась на радіо.

І мабуть єдине, що залишилося незмінним із перших днів існування "Оскара" – позолочена статуетка, яка є головним призом для переможців. Її виготовляють з 1929 року. Це лицар із мечем на бобіні з кіноплівкою. П'ять отворів на підставі котушки – це п'ять відділів кіноакадемії: продюсери, сценаристи, режисери, актори та техніки. Висота статуетки – 34 см, вага – 3,85 кг, її виготовляють із покритого золотом сплаву британія, закріплена на постаменті із чорного мармуру. Під час Другої світової війни замість металевих статуеток використовувалися гіпсові, оскільки будь-який шматок металу був потрібний на фронті. Ідея статуетки належить виконавчому директору компанії MGM Седріку Гіббонсу, а втілення – скульптору Джорджу Стенлі.

Венедиктів день

Святий Венедикт Нурсійський був родоначальником західного чернечого руху, автором одного з найважливіших статутів латинської традиції. У православній традиції вшановується як преподобний.

Мороз на Венедикта віщував таку саму погоду на тиждень наперед. А ось грім у цей день обіцяв урожайне літо.

Іменини: Венедикт, Михайло, Ростислав.