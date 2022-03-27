Ціна для безпеки України та Європи – літаки, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя

Ціна для безпеки України та Європи дуже конкретна - це літаки для України, це танки для нашої держави, протиракетна оборона та протикорабельна зброя, заявив у суботу ввечері у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Це те, що є у наших партнерів, що в них просто припадає пилом. Це все для свободи не тільки України, це для свободи Європи. Бо для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російським загарбником опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи. Опиняться тільки тому, що літаки залишаться десь в ангарах", - сказав він.

"Лише 1% усіх літаків НАТО і 1% усіх танків НАТО. Ми чекаємо вже 31-й день. Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?", - поставив запитання Зеленський.