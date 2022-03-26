Події

22:44 26.03.2022

Деякі поїзди затримуються через пожежу на нафтобазі на Рівненщині - "Укрзалізниця"

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Деякі поїзди затримуються через пожежу на нафтобазі на Рівненщині - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомила про затримку курсування низки поїздів через пожежу на нафтобазі в Дубні (Рівненська область).

"Унаслідок пожежі через влучення ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубні (Рівненська область) низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ – Кременчук і Львів – Полтава", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Час затримки – до двох годин, але можливі оперативні зміни.

 

Теги: #поїзди #графік
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