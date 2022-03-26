Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули четверо військових та один цивільний

26 березня близько 11:00 військовослужбовці РФ обстріляли м. Барвінкове Ізюмського району Харківської області.

"В результаті пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу. Серед загиблих - 4 військовослужбовці та 1 мирний житель. Кількість поранених встановлюється", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За цим фактом слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за ч. ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального Кодексу України.