Події

22:32 26.03.2022

Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули четверо військових та один цивільний

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Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули четверо військових та один цивільний

26 березня близько 11:00 військовослужбовці РФ обстріляли м. Барвінкове Ізюмського району Харківської області.

"В результаті пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу. Серед загиблих - 4 військовослужбовці та 1 мирний житель. Кількість поранених встановлюється", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За цим фактом слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за ч. ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального Кодексу України.

 

 

Теги: #жертви #війна #обстріл
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