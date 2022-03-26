Події

21:55 26.03.2022

Зеленський і Петков обговорили гуманітарну ситуацію в населених пунктах України

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Зеленський і Петков обговорили гуманітарну ситуацію в населених пунктах України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков обговорили критичну гуманітарну ситуацію в населених пунктах України.

"Провів конструктивну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Поінформував про хід протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в українських містах і селах. Ми маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!", - написав Зеленський у твіттері в суботу.

 

 

 

Теги: #обговорення #зеленський #петков
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