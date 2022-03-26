Російські військові окупували Славутич, підтверджено загибель трьох людей

Російські військові окупували Славутич, також було підтверджено загибель трьох людей, повідомив мер міста Юрій Фомічов.

"Славутич із сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція вирішили відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють", - розповів Фомічов у відеозверненні в суботу ввечері.

Також мер підтвердив загибель трьох мешканців міста:

"Поки що підтверджено три смерті. Не про всіх ми ще дізналися. Тому звертаюся до рідних та близьких, тих, хто можливо знає загиблих: зателефонуйте до лікарні та допоможіть упізнати людей, хто це, їхні прізвища, хто вони такі є. Серед них є й мирні жителі".

Фомічов додав, що ведуться переговори щодо відкриття зелених коридорів для евакуації мешканців міста.

"Щодо "зелених коридорів", евакуації, виїзду людей — про це йдеться. Ми в переговорах. Щойно буде офіційна інформація — я повідомлю. Усі охочі покинути місто зможуть це зробити", — наголосив мер.