Події

20:43 26.03.2022

НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану

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НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на засіданні в неділю кардинально спростила процедуру приєднання до електричних мереж низки об'єктів з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави на період воєнного стану.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою "Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу на період дії в Україні воєнного стану".

Як пояснили в НКРЕКП, порядок передбачає "здійснення першочергового, невідкладного та безоплатного надання послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об'єктів зазначених замовників".

Відповідно до документа, послуги з приєднання повинні надаватися в максимально стислі терміни і з мінімальним пакетом документів. Водночас оператори систем розподілу (ОСР, обленерго, - ІФ) повинні використовувати в першочерговому порядку наявні резерви потужності системи розподілу, зокрема незадіяні потужності споживачів.

Також порядок надає можливість виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником з використанням власних матеріалів та/або обладнання.

За інформацією регулятора, визначення вартості надання послуг з приєднання здійснюватиметься виключно на підставі фактичних витрат обленерго - без застосування ставок на приєднання.

Порядок поширюється на приєднання електроустановок, призначених виключно для споживання електричної енергії.

"НКРЕКП і надалі ухвалюватиме рішення, спрямовані на оперативне коригування регуляторного поля для забезпечення сталого функціонування енергетичного сектору та економіки України загалом на час дії воєнного стану", - заявили в комісії.

Теги: #воєнний_стан #нкрекп
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