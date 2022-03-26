Готівкову гривню можна обміняти в Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Румунії та Молдові - НБУ

Укладений Нацбанком України валютний своп з Нацбанком Польщі і надане українським банкам право купувати готівкову гривню в іноземних фінустановах за безготівкову валюту обсягом до EUR1 млн на день (в еквіваленті) дав змогу запустити такий обмін без великих втрат у Польщі і ще 5 країнах, повідомив НБУ.

"25 березня почала працювати угода, яку ми уклали з Національним банком Польщі, щодо обміну української гривні на польські злоті громадянами України, які перебувають у Польщі", - зазначив Нацбанк України у Facebook.

Він уточнив, що в Польщі, на яку припало понад 2/3 всіх біженців, українці можуть звернутися в окремі відділення PKO Bank Polski. Ліміт на такий обмін - до 10 тис. грн готівкою на одну людину банкнотами номіналом від 100 до 1000 грн. Для обміну потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або дійсний закордонний паспорт.

В Угорщині обмін готівкової гривні здійснює OTP Bank: в його відділеннях українські громадяни можуть обміняти гривню на угорські форинти в межах ліміту 15 тис. грн на одну транзакцію.

Крім того, банк пропонує відкрити українцям віком від 18 років (від 14 до 18 років обов'язкова присутність батьків або законних опікунів) рахунок у форинтах в спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині, що надають таку послугу, за наявності дійсного паспорта або проїзного документа.

У Молдові для підтримки громадян України OTP Bank проводитиме валютні операції з українською валютою у своїх відділеннях, розташованих у прикордонних регіонах Молдови та деяких філіях у Кишиневі, на підставі внутрішнього або закордонного паспорта України. Ліміт щодо обміну гривні - до 3 тис. грн на клієнта на добу.

У Румунії обмін української гривні на румунські леї здійснює Banca Comercială Română: 11 відділень цього банку біля кордону з Україною додатково підкріплені готівкою для допомоги українцям, які перетинають кордон цієї країни. Громадяни України можуть обміняти гривні на суму до 1000 румунських лей на одну людину (за офіційним курсом майже 6,5 тис.грн), маючи дійсний закордонний паспорт.

У Словаччині обмінювати гривні на євро пропонує Tatra banka - дочірній банк групи Raiffeisen. Добова межа на одну людину становить EUR250. Під час обміну грошей громадянам України необхідно надати дійсний закордонний паспорт.

Поки що обмін відбувається в Братиславі в головному офісі банку в торговому центрі Tatracentrum, а додаткові місця обміну мають найближчим часом з'явитися в Гуменному і Міхаловцях. Крім того, у відділеннях Tatra banka українці зможуть відкрити рахунок, на який готівкова гривня буде зараховуватися на платіжну картку відповідно до курсу євро.

В Австрії обміняти готівкову гривню на євро можна у відділеннях Raiffeisen bank і Erste Bank Oesterreich за наявності закордонного паспорта. у Raiffeisen bank одна людина може обміняти до EUR500 на день, а в Erste Bank Oesterreich – до EUR300.

"Водночас продовжуємо рекомендувати всім, хто має намір евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а внести її на свої банківські рахунки в Україні. Адже маючи платіжну картку, можна розраховуватися безготівково і знімати гроші в банкоматах за кордоном", - зазначив Нацбанк і нагадав, що не запроваджував жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.