У результаті обстрілів 23-24 березня в Луганській області загинули шестеро людей, поранених – семеро, серед них одна дитина

У результаті обстрілів 23 та 24 березня по населеним пунктам Луганської області загинуло 6 осіб, 7 – травмовано, серед них 1 дитина, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, з 23 березня до 24 березня 2022 р. збройні сили Російської Федерації та учасники контрольованих РФ незаконних збройних формувань здійснювали обстріли населених пунктів м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м. Попасна, м. Кремінна, смт Новотошківське, смт Тошківка, с.Щедрищево Луганської області. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкодження отримали багатоквартирні будинки, приватні будинки, продуктові магазини, гаражі, перебитий газопровід. Унаслідок ворожих дій загинули шість цивільних осіб, поранені – сім, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Повідомляється, що "прокурори органів прокуратури Луганської області здійснюють процесуальне керівництво з 17 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1, ч.2 ст.438 КК України)".