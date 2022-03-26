Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 12 журналістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що станом на сьогодні на війні загинули вже 12 журналістів, ще 10 представників ЗМІ отримали поранення.

"Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно - на війні загинули вже 12 журналістів. Вони висвітлювали військові злочини РФ і стали жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - написала вона у фейсбук.

Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, Збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше щодо 56 представників ЗМІ, 15 із них - громадяни інших держав.

Так, постраждали четверо громадян Великої Британії, двоє громадян Чехії, двоє – Данії, двоє – ОАЕ, один – Швейцарії, двоє – громадян США, один із яких загинув. Також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ.

"Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу "1+1" та турецького TRT World. Уламкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який у своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині освітлює наджорстоку в рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів та звичаїв війни", - наголосила Венедіктова.

Крім того, правоохоронці зареєстрували щонайменше 7 проваджень про обстріл, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

Генпрокурор зазначила, що згідно з моніторингом Інституту масової інформації, проти журналістів і медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення вчинено вже 148 протиправних дій.