Події

17:15 26.03.2022

У Львові сталися три сильні вибухи, людей просять залишатися в укриттях - влада

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У Львові сталися три сильні вибухи, людей просять залишатися в укриттях - влада

У Львові сталися три сильні вибухи, місцева влада просить людей залишатися в укриттях і не поширювати фото та відео.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтеся в укриттях", - написав мер міста Андрій Садовий у Facebook.

У свою чергу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що сталися три вибухи.

"Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях", - написав він фейсбуці.

У соцмережах повідомлення про величезні хмари чорного диму - можливо, горить нафтосховище.

 

 

Теги: #львів #війна #вибухи #садовий
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