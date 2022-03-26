Події

12:10 26.03.2022

На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані, бої на Ізюмському напрямку тривають

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На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані, бої на Ізюмському напрямку тривають

У Харківській області Збройні Сили України не тільки захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ЗСУ тримають оборонні позиції в Ізюмському напрямку, де тривають бої.

"Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська теж тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину і не відступають ні на метр. За нами - перемога!" - написав Синєгубов.

Теги: #харківська_область #бої
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