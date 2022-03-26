Події

10:41 26.03.2022

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

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Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільгосппродукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу.

"Справжня міграційна криза, справжні проблеми попереду", - сказав він у суботу, виступаючи з відеозверненням на Дельфійському форумі.

"Україна - один із найважливіших експортерів продовольства. Пшениця, олія, кукурудза. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу", - нагадав він.

За словами Зеленського, "зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство, ніхто не застрахований. І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично".

"Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку. Знищують запаси пального, які просто необхідні для посівної", - сказав він, зазначивши, що "вони заблокували наші морські порти".

Нашій державі, сказав Зеленський, вистачить продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах – в ісламському світі, в Латинській Америці, в інших частинах планети, куди загарбники мріють зайти. "Ми всі разом маємо не допустити дефіциту їжі. Санкційні обмеження для Росії спрямовані лише на одне – щоб Росія почала шукати мир", - підсумував глава держави.

Теги: #експорт #голод #сільгосппродукція
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