Події

08:24 26.03.2022

Російська армія обстріляла село в Коростенському районі, знищено один житловий будинок, частково пошкоджено чотири житлові будинки та дві господарські будівлі

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Російська армія обстріляла село в Коростенському районі, знищено один житловий будинок, частково пошкоджено чотири житлові будинки та дві господарські будівлі

Російська армія в п'ятницю, 25 березня, увечері здійснила артилерійський обстріл одного з сіл Коростенського району (Житомирська обл.) знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки та 2 господарські будівлі, без жертв, повідомили у ДСНС.

"Житомирщина: 25 березня близько 18.00 у результаті артилерійського удару в одному із населених пунктів у Коростенському районі області знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки та 2 господарські будівлі", – йдеться у зведенні відомства у фейсбуці.

Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС.

"Загиблих і травмованих немає", – додали в ДСНС.

 

 

 

Теги: #дснс #житомирська_область
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