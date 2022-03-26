26 березня: Цей день в Україні і в світі

ДЕНЬ 31 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 31 RUSSIAN AGRESSION

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії, у світі – Годину Землі, Фіолетовий день (День хворих на епілепсію), у США – День Кухіо і День сільського господарства, на Малі – День демократії, а у В'єтнамі День молоді. У православному календарі - батьківська субота третього тижня святої Чотиридесятниці, а в народному - Никифорів день.

День Національної гвардії

26 березня – День національної гвардії України. Сучасна Національна гвардія України – підрозділ, який входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і має правоохоронні функції, був створений 12 березня 2014 року Законом України "Про Національну гвардію України". До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці та патріоти, які стали на захист народу та державності України в один із найважчих моментів у новітній історії країни, зазіхання на її цілісність та суверенітет.

Фіолетовий день

26 березня у світі проходить "Фіолетовий день". Це щорічний міжнародний захід, який має на меті підвищення поінформованості про таке захворювання, як епілепсія.

Одного разу дев'ятирічна дівчинка Кессіді Меган, яка страждає на епілепсію, вирішила показати іншим людям, що вона нічим не відрізняється від них. У 2008 році вона вигадала "Фіолетовий день". Цього дня, 26 березня, усі охочі можуть висловити підтримку людям, які живуть із діагнозом "епілепсія".

За даними ВООЗ, на епілепсію страждає близько 1% населення земної кулі, а це 65 млн. осіб. Але лише 25% із них отримують адекватне медикаментозне лікування. Адже важливо знати, що сучасні ліки дозволяють у 70% випадків повністю звільнити людину від нападів. Такі препарати ефективні та малотоксичні, не впливають на психіку та настрій. Епілепсія - одне з небагатьох хронічних захворювань, при якому досягнення стійкої ремісії можливе: люди навчаються, працюють, створюють сім'ї і народжують здорових дітей, тобто ведуть нормальне повноцінне життя.

Є відомості, що на епілепсію страждали багато відомих людей. Серед них Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте Аліг'єрі, Наполеон Бонапарт, Альфред Нобель, Вінсент ван Гог.

День Кухіо

У США та на Гавайських островах дата присвячена принцу Джону Кухіо Каланіанаоле. На початку ХХ століття принц був одним із делегатів Гаваїв у конгресі Сполучених Штатів. Упродовж 18 років роботи він зумів переконати членів конгресу віддати гавайську землю аборигенам, щоб вони могли зводити там будинки для житла.

Година Землі

Година Землі —глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка проводиться в останню суботу березня. Вона полягає в тому, що цього дня у призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло та інші електроприлади.

Сенс акції — привернути якнайширшу увагу світової спільноти до проблеми зміни клімату на Землі, показати свою підтримку ідеї необхідності об'єднаних дій у вирішенні екологічних проблем.

Час проведення Години Землі - з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

Никифорів день

Никифор — патріарх Константинопольський, чия пам'ять вшановується в цей день, жив у 8-9 століттях. Він шанується у лику святителя. Був ревним захисником ікон, тому після воцаріння на престолі імператора іконоборця Лева Вірменина його заслали до монастиря на березі Босфору, де він і помер. Коли мощі патріарха знайшли, вони виявилися нетлінними.

Батьківська субота третього тижня святої Чотиридесятниці

Святою Чотиридесятницею називають дні Великого посту, який триває сім тижнів. У цей час церква закликає вірян бути у найбільш тісному союзі християнської любові та миру не лише з живими людьми, але й з померлими, здійснюючи про них молитовні поминання у призначені дні.

Поминальні дні під час Великого посту призначаються на суботи тижнів, оскільки у решту днів поминання померлих не відбуваються. І щоб не позбавити їх молитви в дні святої Чотиридесятниці, і встановлені зазначені суботи. Вони називаються Вселенськими батьківськими суботами, а самі панахиди, що здійснюються цими днями, - вселенськими панахидами.

У всі батьківські суботи служба здійснюється за особливим статутом.

Ще цього дня:

1826 – Роберт Шуберт дав свій єдиний публічний концерт;

1845 - США запатентували медичний пластир;

1871 - Була утворена Паризька комуна;

1881 – Румунія проголошена королівством;

1904 – Завершено будівництво нової будівлі Львівського залізничного вокзалу;

1917 – Із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський;

1920 – Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки.

1934 - У Британії запроваджено іспити для водіння автомобіля;

1953 - Американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту;

1992 - Верховна Рада України ухвалила закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України". Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ;

1995 – У перших семи країнах ЄС почали діяти Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;

2008 - Вперше у Новій Шотландії та Канаді відбулася акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву - Фіолетовий день.

Іменини: Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.