Обладміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обласні адміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб.

"Уряд готує нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що таке житло – тимчасове.

"Після того як ми встановимо мир, ми почнемо негайно і масштабно відбудовувати нашу державу. Але наразі людям потрібен тимчасовий будинок, свій будинок. І краще такий будинок в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо. Роботу даємо. Люди свої, країна своя", - сказав він.

Усі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.