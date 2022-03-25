Події

22:09 25.03.2022

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

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Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого тижня Збройні сили України завдали російським військам потужних ударів із помітними втратами.

"Наші героїчні Збройні сили за тиждень, що минає, завдали ворогові потужних ударів, помітні втрати. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво - може він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?" - заявив Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Він також звернувся із попередженням до тих військовослужбовців, які перейшли на бік РФ роками раніше.

"Ви ж переходили, бо думали, що житимете краще, а не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях (у Бердянську – ІФ) або ще десь на землі, або в морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся подалі від наших міст і від нашої армії", - сказав глава держави.

"Рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тис. убитими. Серед них і вищі командири. Про вбитих російських генерал-полковників або адміралів поки що не доповідали, але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є", - додав він.

Теги: #україна #зсу #втрати #ворог
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