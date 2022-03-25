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07:02 25.03.2022

ЄС визнає європейські устремління України та пропонує Єврокомісії надати свою думку – висновки саміту ЄС

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ЄС визнає європейські устремління України та пропонує Єврокомісії надати свою думку – висновки саміту ЄС

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу заявляють про свою підтримку європейського вибору України та пропонують Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки Києва на членство.

"Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнає європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейська рада знову пропонує Комісії надати свою думку відповідно до відповідних положень договорів", - йдеться у висновках саміту, оприлюднених рано вранці.

У заяві також йдеться про те, що Європейський Союз продовжить надавати "скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку". "Досі Європейський Союз впровадив серйозні санкції, які мають величезний вплив на Росію та Білорусь, і, як і раніше, готовий закрити лазівки та націлюватися на фактичний та можливий обхід, а також швидко діяти з подальшими скоординованими жорсткими санкціями щодо Росії та Білорусі, щоб "Ефективно завадити здібностям Росії продовжувати агресію. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до цих санкцій. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами повинні припинятися", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС також констатували, що російська військова агресія проти України "змусила мільйони людей залишити свої будинки". "Багато з них знайшли притулок і безпеку в Європейському Союзі, чому сприяв Механізм тимчасового захисту. Особливу увагу слід приділяти потребам найбільш уразливих верств населення та заходів щодо запобігання та виявлення торгівлі людьми. Європейська рада віддає належне всім громадянам, організаціям та урядам у всій Європі, які виявили солідарність із тими, хто втік від цієї жорстокої війни", - наголошується у висновках.

Крім того, лідери ЄС заявили, що ця криза "є серйозною проблемою для інфраструктури і державних служб держав, що приймають, особливо на кордонах з Україною". "Європейська рада визнає всі зусилля, вже вжиті для прийому біженців, які рятуються від війни в Україні, і закликає всі держави-члени активізувати свої зусилля в дусі постійної єдності та солідарності, а також пропонує Комісії вжити будь-яких необхідних ініціатив для сприяння таким зусиллям", - сказано у висновках.

 

 

Теги: #єс #єврокомісія #висновки
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